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楊政龍女友陀B 肥肚唔肥人

2019-08-16 列印
■黃子菲在網上晒大肚相，但手腳依然纖細。
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　　英皇娛樂太子爺楊政龍（Alex）上月底被爆與KOL黃子菲（Ava）拍拖，女方其後更宣佈懷孕。Alex亦有留言：「很感恩。」黃子菲未有因即將嫁入豪門而放棄工作，不時在社交網站更新近況。

　　黃子菲昨日上載一張孕照，只見她身穿吊帶白裙，手抱着隆起的孕肚，不過四肢仍然纖細，肥肚唔肥人。她留言：「最近好忙 我忙著長胖 你忙著長大」，言語間都感受到懷孕的喜悅！

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