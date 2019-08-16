鼎爺再拍《阿爺廚房》無加人工

日本昨日是二戰結束七十四周年，東京當局舉行追悼儀式，屬令和時代首次。日本德仁天皇在致辭中表示，要「深刻反省」戰爭慘禍。首相安倍晉三則未提及對亞洲各國的責任，又以私人名義向靖國神社獻祭祀費。 一九六○年出身的德仁天皇首次出席追悼儀式，他在致辭中提及戰後持續和平，但表示要在「回顧過去、深刻反省的基礎上」，令戰爭慘禍不再重演。「深刻反省」是明仁天皇自戰後七十周年追悼儀式起，每年都會使用的措辭。 安倍晉三則在致辭中表示，要將歷史教訓銘刻於心，但未提及對亞洲各國的責任。安倍又提到廣島和長崎原子彈爆炸、沖繩戰役等，表示不會忘記，和平與繁榮建立在死者的犧牲之上。他又指，即使在令和時代...

2019-08-16