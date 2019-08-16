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鼎爺再拍《阿爺廚房》無加人工

2019-08-16 列印
■鼎爺與譚玉瑛又再齊齊出活動搵真銀。
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　　李家鼎與譚玉瑛出席美食活動，即場示範煎及焗魚腸菜式。問到鼎爺有否時間再拍《阿爺廚房》節目？鼎爺戲言當然有時間，他形容無線是砧板，他是肉，現時「肉隨砧板上」。他透露已為第四輯節目開工，今次會到順德、南海及澳門等拍外景。

　　對於「添食」可有加人工？他笑笑口說沒有，因為未約滿沒理由扭計；譚玉瑛建議無線與鼎爺簽10年生約、10年死約，鼎爺笑言自己沒所謂，最好每年加兩成人工。

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