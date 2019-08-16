﻿傳成功追仔 45歲意外懷第3胎 大肚蔡少芬 被老公槽肥等生巨B

45歲蔡少芬（Ada）與老公張晉結婚11年，育有8歲大女楚兒和6歲幼女信兒。月前，呢對恩愛CP以「你有咩問題」鬼馬拍片宣佈懷第3胎，現正期待小生命年尾來臨。日前下午，高齡孕媽Ada孖老公現身圓方拍拖，見住商場樓上豪宅嘅張氏夫婦有默契地戴上黑超，好有星味繞手行去cafe快閃買tea。見早前被指爆暗瘡、疑似成功追仔嘅大肚婆來回幾轉拎乳酪，之後廿四孝老公再買多袋麵包，似要谷肥愛妻，等生個金叵羅呀！







做咗幸福人妻嘅蔡少芬，分別喺11年和13年誕下重磅baby，大女楚兒出世重9.4磅；幼女信兒都有8.8磅。Ada雖然曾公開自爆10年拍《後宮甄嬛傳》時曾小產，但佢為追仔非常努力，惜多年嚟未能成功，去年揚言要「收爐」。豈料月前有驚喜，Ada開心佗第三胎，獲全城祝福。早前，大肚Ada見已進入穩定期，仲不時孖老公帶兩女周圍飛度暑假，一家四口返回重慶老家探親後，再飛轉台灣，返港又去主題樂園下水禮，絕對唔會因佗B而忽略兩位小公主。



散步買tea



日前下午2時許，見已停工留港陪妻安胎嘅張晉陪愛妻現身圓方。兩公婆有默契地戴上黑超，一身便裝仍好有星味咁溫馨繞手落商場買tea。早排大肚Ada被影到成面爆瘡，被指疑成功追仔，搞到皮膚差。呢日見素顏嘅佢皮膚靚番晒，近睇只有幾粒淡斑，皮膚幾嫩滑！恩愛CP慢慢行去cafe買嘢，沿途被人認出，二人仍禮貌微笑回應，好nice。只見兩公婆在cafe分頭行動，張晉負責排隊；Ada就去拎3杯藍莓燕麥乳酪。畀完錢後，人妻望兩望，怕「一家五口」唔夠分，又叫丈夫拎多兩支橙汁再排隊，此時人夫order多幾個烘焙餅，怕老婆餓親。離開時，記者上前追訪張氏夫婦，孕媽怕素顏上鏡拒影相，不過就大方透露佗B生活，表示身體好好食得瞓得，又話「呢排暑假都有帶小朋友周圍去玩。」



採訪 ︰ 李維隆