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﻿關智斌晒肌谷紅館騷

2019-08-17 列印
■Kenny大晒健身成果。
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　　《Kenny is Born關智斌演唱會》將於9月13及14日舉行，首次踏足紅館的Kenny，特別拍攝紀錄片，把自己的心路歷程紀錄下來，與紛絲們分享這段紅館夢。首集中的Kenny回到泰國布吉重溫19年前拍攝《Lala世界》MV時的回憶，並跟團隊住在豪華巨型度假屋中，Kenny更走到池邊脫掉上衣，大晒完美腹肌，更展現跳水技術，指方力申曾教他「飛魚插水」的跳水方式，但落水時卻濺出大量水花。Kenny表示自從開始健身後，以前經常覺得自己做不到，但現在不會放棄。
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