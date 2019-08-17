﻿受連詩雅影響 陳家樂暈船浪狂嘔

陳家樂、連詩雅及張曦雯等昨為新節目《12個夏天》宣傳。陳家樂及連詩雅形容今次到韓國拍攝好玩到嘔，原來兩人出海時因暈船浪嘔到飛起，唔怕搭船的家樂受連詩雅影響，在船尾嘔到覺得有血腥味。



陳家樂、張曦雯及劉穎鏇合照時，家樂因為尷尬而面紅，他說自己比較慢熱加上不認識又無心理準備。他又透露知道與連詩雅合作時有點擔心，但認識後發覺對方是一個得意女孩，兩人更因蝴蝶效應，不容易暈船浪的他看見連詩雅嘔也嘔埋一份，所有對白要改到上岸才拍。



張曦雯與羅天宇到南非拍攝，前者爆後者好細膽，笑他與獅子影相時驚到「硬哂」。節目中張曦雯及羅天宇分別跟大白鯊及海龜遊水，她說自己較大膽，樣樣都想試，與羅天宇剛剛相反。問她會否擔心嚇怕男仔？張曦雯笑稱若被她嚇親便拜拜。