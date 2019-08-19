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晒比堅尼靚相　木村女狂吸12萬like

2019-08-19 列印
■鮮有性感的Koki，趁夏天大晒事業線。
■Koki的超高人氣絕對不輸給父母。
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　　日本天王木村拓哉與工藤靜香的細女木村光希（Koki），出道後被視為最強星二代，她的社交網已擁有170萬名追隨者。昨日Koki在社交網上載了身穿軍綠色比堅尼、頭帶着花的照片，立即成為了話題，短短數小時就已經獲得近12萬個讚。Koki在上載照片的同時，又用英文寫着：「大家這個夏天過得怎樣呢？」網民留言大讚她是真正的美少女，又讚她的手臂肌肉十分好看。

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