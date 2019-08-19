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劉鑾雄慈善基金贊助義賣　甘比親製愛心月餅

2019-08-19 列印
■甘比（右）與餅房員工一齊製作月餅。
■甘比親自到義賣月餅現場打氣。
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　　劉鑾雄慈善基金今年贊助月餅作義賣，支持殘障人士自力更生，並希望以生命影響生命，宣揚助人自助、傷健共融的訊息。劉太陳凱韻（甘比）更身體力行，與餅房員工親手製作愛心月餅，她說：「今次嘅月餅義賣活動，收益將全數作為培訓同僱用殘障人士喺麵包工房、西餐廳、曲奇餅店同輕食店工作嘅經費，希望各位市民支持同響應！」

　　甘比又指慈善基金除推行傷健共融，一直以來都關懷基層兒童、長者及積極協助弱勢社群，基金會在深水埗開辦了兩間「劉葉淑婉紀念自修中心」，為基層兒童提供安靜舒適的自修環境，更有義工為小朋友提供功課輔導。

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