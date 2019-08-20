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新劇撻着鄰居張蔓莎　吳肇軒被揭不修邊幅

2019-08-20 列印
■吳肇軒擺明冇梳頭現身，難怪俾張蔓莎笑不修邊幅。
■劇中兩人演不同時空的鄰居。
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　　吳肇軒和張蔓莎為拍攝ViuTV《理想國》開工，二人飾演一對曖昧的鄰居，透過廚房窗戶傳情。拍攝當日，吳肇軒以一身不修邊幅的造型出現，「平日返公司都係咁樣。除非我預感當日會撞到好多朋友先會打理一下！約女仔個陣，會靚仔到連鏡頭都認唔到我O添呀！」

　　吳肇軒話跟張蔓莎同公司，所以默契十足。張蔓莎就爆吳肇軒不修邊幅，見盡他真實一面，「我反而覺得呢個造型好似平時嘅既佢，梗係有好多私底下先知嘅嘢啦！不過我唔講啦！怕影響佢形象呀！」在劇中對鄰居張蔓莎動心的吳肇軒就表示，未試過追求鄰居，街坊都是兒時玩伴，「以前會同住隔籬嗰啲出去玩、落去踢下波呀！o依家就唔好講話拍拖，新搬入嚟嘅都未必會認識。」

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