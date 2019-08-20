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AGA入表申請開紅館騷

2019-08-20 列印
■AGA自認自己寫歌寫得慢。
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　　昨日AGA 到電台為新歌《Everyday》宣傳，她指因寫歌慢，所以大碟將於明年年頭推出。問她是否心情欠佳才寫得慢？她笑稱，自己寫歌從來沒快過，更習慣了寫多首後從中揀出最好。

　　AGA透露 ，10月尾將與一前輩合作開音樂會，另外亦有入表申請檔期紅館開個唱，問到怕不怕像謝霆鋒般申請兩年也未獲批？她說：「沒想過，開心有這開騷的目標。（效法李幸倪開巡唱？）每個歌手也想，開騷已很開心，能直接與歌迷分享音樂是歌手的夢想。」此外，近日她搬了新屋，某天貓貓突然失蹤，她與家人在整個屋苑搜尋，最後發現貓貓竟是藏在關上的櫃桶中！

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