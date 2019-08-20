﻿年過半百 張家輝 小齊無替身車撞

演員為求逼真，好多時拍動作戲都會唔錫身親自上陣，出名專業的張家輝和任賢齊，雖然已分別51歲和53歲，最近在荷里活導演Renny Harlin新作《沉默的證人》中，100分鐘戲份打足全場。兩人相隔15年再合作，小齊就踢爆家輝多年來專業態度不改，無論打戲要硬食，甚至畀車撞，一樣唔錫身自己嚟，仲封了家輝做自己啟蒙老師。而家輝亦爆小齊戲中「打晒全部人」，其實好驚整傷對手，又直言要打得逼真，全靠打人和被打者配合得好，特別被打者要演得夠似。明晒，即係打人嗰個，同畀人打嗰個都要有演技啦！



撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



髮型：Edmond Fung@HH hair(張家輝)、



Shing(任賢齊) 化妝：Man Yun Ling(張家輝)、Shing(任賢齊) 場地：海洋公園萬豪酒店



電影中，家輝飾演法醫「陳嘉豪」，而小齊演的犯罪頭目「Santa」，帶領兩個手下在平安夜突襲殮屍房劫屍，仲要帶住聖誕老人等面具隱藏身份。期間家輝和楊紫演的實習法醫頑強抵抗，自然打鬥連場。而執導過《虎膽龍威續集》的導演Renny Harlin，更設定在殮屍房如困獸鬥的環境，令家輝和小齊全程要鬥智鬥力。



喪打有時要硬食



小齊覺得導演困獸鬥的設定，令電影更緊湊，「娛樂性上面，我覺得荷里活導演好識得計嗰啲節奏。」家輝亦認同，「佢放咗好多西方思想入去，當然包括節奏，幽默感，佢又將啲英文語法放咗落啲對白度，雖然未必好明顯，我覺得有啲新鮮感幾好。」



講到戲中的動作場面，小齊坦言唔容易應付，「其實冇乜招式，爛仔交咁，連女仔都打，見到咩就攞嚟打人，好似街頭格鬥咁，有時都要硬食，我同家輝對打時，好彩我哋都拍過好多動作戲，唔係有時唔小心整到，好似我要一腳踢家輝撞玻璃出去，好驚踢唔準。」家輝都認同，「打人嗰個唔係有幾分真，會睇得出嚟，其實佢（小齊）當時驚整親人，整到人自己都唔會舒服㗎嘛！好彩佢接觸好多，經過今次更多啦，咩人都畀你打過咁滯！哈哈！同埋有時打人嗰個成日話唔夠力唔似，其實係畀人打嗰個冇配合受傷嗰下，令到佢唔似，否則呢個點做都唔似。」



增肥受家輝啟發



繼15年前電影《大事件》再跟家輝合作，小齊竟帶點小粉絲遇着偶像的味道狂讚對方，「佢演技梗係愈嚟愈勁，同埋佢細節捉得好準，有時會跳拍，但係同佢排戲時好快可以接軌，因為佢好全面去睇套戲，同埋佢個精神大家好佩服，佢對自己自我要求，做晒演員應有本份，仲可以照顧到其他地方，我都好想再同家輝合作，喺佢身上學到好多嘢。」被讚到唔好意思的家輝，搞笑回應：「唔係呀！我做演員好舒服㗎！」小齊又忍唔住再爆，當年拍《大事件》一場撞車戲家輝已親自上陣，今次一樣唔例外，「呢個就係我最佩服佢，佢可以嘅話都幾乎自己嚟。我原本係歌手，我拍戲有啲精神係被家輝影響，好似《激戰》嘅時候，我知道呢個角色好辛苦，我自己都有練過，到睇戲時見到佢，嘩！呢啲就係專業嘅精神，啲人問我之前食肥拍嗰套戲，係咪受印度演員影響，其實係受家輝嘅啟發。」



之後家輝亦禮尚往來，大讚小齊可塑性高，「佢係大好人，對邊個人都咁好，佢近年集中電影發展，好似最近好肥嗰件嘢呢，你睇得出佢好想做好部戲，小齊嘅形象係有種唔同嘅男人味，但佢自身性格好輕鬆，好率真，你搵佢拍啲好硬朗嘅，佢又騷到畀你，搞笑片佢都有啲嘢都好搞笑，可以有好多可能性。（做導演搵小齊拍戲？）可以呀！我想佢演個好成熟，好靚仔，好有權力嘅人。」