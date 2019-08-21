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福布斯中國名人榜 ﻿吳京摘冠﻿﻿周杰倫第五﻿

2019-08-21 列印
■億萬導演兼巨星吳京榮登榜首。
■台灣藝人方面，周杰倫最好成績排第五位。
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　　福布斯中國剛發佈2019中國名人榜，排名根據名人過去一年的工作內容及數量、作品表現、個人在其領域內的正向影響力，吳京登榜首，之後分別是黃渤及胡歌位列前三，徐崢、周杰倫、沈騰、周冬雨、易烊千璽、楊冪及吳亦凡入圍前十。圖：資料圖片

　　今次百大名人榜中，亦有港星上榜，包括有陳偉霆（23位）、古天樂（51位）、郭富城（56位）、張學友（74位）、鄧紫棋（77位），韓團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson）則排名第40位。

　　登榜首的吳京絕對實至名歸，事關內地票房史上排名前兩位的電影，均屬吳京出品，包括大收56.8億人民幣、吳京自導自演的電影《戰狼2》，以及收46.55億元人民幣票房、今年新年檔期票房冠軍《流浪地球》。另外，吳京在珠穆朗瑪峰拍攝的新片《攀登者》亦已殺青，並安排於下半年上映。

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