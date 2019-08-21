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欣喜獲放兩天婚假 陳山聰：一切從簡

2019-08-21 列印
■《大步走》首日開工，山聰在30度烈日下不停來回跑步。
■山聰同未婚妻拍拖5年，對感情事一直表現低調。
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　　陳山聰跟拍拖5年的圈外女友Apple將於11月1日結婚，昨日仍為新劇《大步走》開工的他表示，感激監製答允在他的「大日子」讓他放兩天假。

　　談到婚禮安排時，山聰謂：「只邀請至親好友食餐飯，沒有兄弟姊妹團，不設玩新郎環節，一切從簡。這是Apple的意願，她不想太複雜，加上知道我要開工……最重要是承諾我們要過好每一天，希望我們將來在這個家庭很開心。」問到會否邀請舊愛何超雲出席分享喜悅？山聰則未有正面回應道：「我知道自己要請甚麼人便可。」

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