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台上高歌走錯位　成龍當眾被踢繼續唱

2019-08-21 列印
■成龍被小武僧一腳踢中肩膀，大吃一驚。網上圖片
■被踢後的成龍繼續神態自若地獻唱。網上圖片
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　　現年65歲的成龍日前在北京出席一活動，以一身黑色中山裝，在台上獻唱《國家》一曲，當時背後有一班來自河南的小武僧獻藝伴同演出，未知是否成龍唱得太投入，在台上走動時突然被背後一位小武僧飛腳踢到肩膊，成龍大吃一驚兼面容扭曲，舞台經驗豐富的他立即定下神來，繼續表演，似乎未受意外影響，他更一度走到舞台邊與台下觀眾互動，神態自若。

　　成龍事後在個人微博發貼認錯兼為小武僧道歉，他說：「剛剛聽同事說#成龍被伴舞小武僧飛踹#上了熱搜，唉，我得跟這位小武僧說聲抱歉，肯定是因為我走位走錯了，還好小朋友的腳沒事，大家辛苦啦！」

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