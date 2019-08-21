地球是圓的是很多人的「常識」，但亦有學者支持「地平說」，現在「地平說」也有學者Varuag提出地球形狀的新論點：「地球是冬甩形！」，引起外界的震驚，而Varuag更大方邀請了許多支持「地平說」的人士一同來討論他的新想法，以消除理論上的缺失。 據Varuag提出的論點，在科學上地球被稱為「環形行星」，環球行星必須透過旋轉來維持向心力或離心力，才能防止外圈在引力作用力下，向中心塌陷。 Varuag表示，雖然地球是圓環狀，但由於光不會彎曲，所以我們並沒有發現，導致地球中間的洞口不會被看見；此外，無線電波被大氣反射也不容易被發現，這是因為光會在直線進行中而減弱到足以被反射的程度，最...

2019-08-21