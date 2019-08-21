﻿自認變態 黐網紅B仔成狂 Coffee爆唔肯戒餵人奶

最近其中一個網紅BB，肯定要數Coffee（林芊妤）囝囝「伯伯」（因外形似阿伯而來的暱稱）翟德彥，憑住未夠10個月大已有25磅的米芝蓮肥美身材，加埋充滿佬味的樣貌及「厭世」表情，個人社交平台粉絲已近9萬，隨時多過不少藝人及KOL。既然咁得一眾姨姨和嬸嬸歡心，Coffee當然要帶伯伯同《頭條》讀者打招呼，仲玩埋即場度三圍滿足一眾粉絲「睇肉肉」需要。身為人氣BB媽咪的Coffee，當然亦係伯伯頭號粉絲，佢仲自爆餵囝囝人奶到O依家，全因自己變態唔捨得放手，怕唔餵人奶囝囝就唔再黐自己，極之享受做媽咪感覺，所以已有計劃再生B。



採訪：杜淑霞 攝影：李權威 場地：The Stadium



Coffee謂自從伯伯出世後，每日既要湊B又要兼顧工作，雖然好忙，但卻是人生中最幸福的日子，「我以前成日以為自己好事業型，以為生咗BB自己會好唔習慣湊B嘅生活，連我老公都估唔到，原來我母性咁強，我O依家反而對住個仔已經好滿足，連返工做嘢都唔係太想，所以都推咗唔少工作，呢九個月係我人生最幸福嘅日子，真係冇嘢可以取代到。」



就算相對最辛苦的餵人奶，Coffee一樣好享受，「最辛苦可能係餵夜奶，因為BB全晚醒幾次要飲奶，所以我會趁朝早佢瞓醒，我將佢交畀姐姐（家傭）湊住，我補眠番一、兩個鐘，所以佢出咗世後，我係長期唔夠瞓㗎！」不過，Coffee完全冇諗住要幫伯伯戒夜奶，「其實佢O依家主力食固體食物，飲奶都係心癮嚟，但係我唔想幫佢戒住，可能你哋會覺得我好變態，不過可能好多媽咪都好似我咁，好享受佢需要我嘅感覺，反而好驚有一日佢唔再黐我，所以可以嘅話我會繼續餵人奶。」



入學前退出幕前



講到伯伯成為網紅，Coffee坦承相當意外，「我最初係因為佢3個月大時太樣衰，同埋我又可以方便自己搵佢啲相同埋片，於是咪幫伯伯開個ig囉！真係冇諗過佢個勁老積樣，同埋好厭世嘅表情，加埋我啲說明，會咁多人鍾意，佢啲粉絲差唔多有成9萬，就嚟多過我啦！哈哈！我啲朋友成日講，我喺呢個平台寫嘅嘢，先係真實嘅我，所以我都寫得幾開心㗎！」不過Coffee講明等囝囝大啲就會引退，「我同老公都商量過，想佢返學之後，做個平凡嘅小朋友，所以佢入學前應該會退出幕前，同埋佢到時高咗又瘦咗，應該啲粉絲會離棄佢㗎啦！」



不過Coffee已計劃好搵接班人，「我同老公有共識，至少會生多個，如果都係仔就再生多個，老公話唔想得兩個仔會有比較同競爭，如果生第二個係女就即刻收工。」問到對伯伯期望，Coffee話同老公都唔係怪獸家長，「好多人問我搵咗學校未，我哋完全冇搞過，我哋會畀佢好大自由度，當然都要正常讀書，我哋仲諗住要佢18歲就獨立，我同老公都係18歲開始自己搵錢，到時我就同老公周圍去玩。」