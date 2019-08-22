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《廿二世紀4》明年開拍 奇洛李維斯落實參演

2019-08-22 列印
■奇洛與嘉莉再度合作拍《廿二世紀殺人網絡》第四集。
■奇洛李維斯近年的《殺神John Wick》系列叫好叫座。
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　　經典電影《廿二世紀殺人網絡》於2003年推出第三集後，相隔十多年後宣佈開拍第四集，昨日更落實由原班人馬擔綱演出，奇洛李維斯（Keanu Reeves）和女主角嘉莉安摩絲（Carrie-Anne Moss）亦會回歸。電影找來原版導演華高斯基（The Wachowski）「兄弟」變性為「姊妹」中的姐姐Lana Wachowski負責執導、編劇與監製，預計在明年開拍。

　　此外，第25部占士邦電影《Bond 25》落實戲名為《No Time To Die》，今集是丹尼爾基克（Daniel Craig）最後一次演占士邦，奸角由金像影帝雷米馬利克（Rami Malek）飾演。

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