拍《臥底旅行團2.0》被認出 ﻿李尚正盧頌恩﻿﻿望節目再添食﻿

李尚正跟盧頌恩（妹頭）主持的香港開電視節目《臥底旅行團2.0》好受觀眾歡迎，節目還有兩集就播完。妹頭讚阿正好玩得，樣樣皆能，反而她就細膽得多，所以經常被阿正整蠱。由於兩人合作逾5年，故默契十足，搞出好多笑料。阿正表示如果節目有得添食，他一定會度啲新idea再拍，務求給觀眾更多新鮮感。



撰文：李佩儀 攝影：梁志明 場地：The AIR（The ONE）



此輯《臥底》由3月底拍攝至上個月，玩盡好多「抵食夾大件」的旅行團，主要是幾百蚊的廣東省兩至三天團，最豪一次試過去5日緬甸。由於是旅遊節目，他們均稱拍攝時都是抱着玩樂的心態，阿正坦言：「最初係幾刺激，因為真係做臥底。」無奈這系列來到第4輯，他們開始被人認得，有時被導遊寸：「又嚟拍嘢？」或被團友認出不斷say hi和集郵，他們笑言：「試過扮鬼扮馬希望人哋唔認得，反而仲突出，有時惟有叫團友扮唔識我哋，等效果好啲。」問到拍攝過程中有冇試過遇險？妹頭說：「有次去買嘢，對方突然要求全體團友影大合照，我哋冇理立即行開，好彩走得甩。」



妹頭讚阿正乜都叻



將播出的一集阿正及妹頭會去中山打Wargame和玩小型賽車，最後一集就帶大家到廣州的人氣滑雪場。妹頭稱：「阿正有揸開車，所以玩小型賽車冇難度，佢飄移就攞咗第一，我就龜速行慢到爆；到滑雪場阿正玩6米高嘅空中繩索，順利完成，我就唔夠膽玩。」節目即將結束，妹頭表示唔捨得，問他們會否添食時，妹頭笑言：「要問正哥有冇興趣再做。」阿正則說：「如果再開，我會再諗啲新idea去做，希望畀到觀眾新鮮感。」



