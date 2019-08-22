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真人騷餐牌英譯超錯 黃曉明慘被網民取笑

2019-08-22 列印
■黃曉明參演的《中餐廳》第三季惹來網民熱議。
■節目內餐牌上的菜名翻譯錯漏百出。
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　　黃曉明參演的內地真人騷《中餐廳》第三季播出後，被網民發現節目中餐牌上的菜名翻譯粗疏錯漏，珍珠奶茶「英譯」竟是「Pear Milk Tea」；夏日紅西柚酸奶就離奇地譯做「Summer just yogurt」等，隨即瘋傳成為網民笑料，有網民取笑黃曉明「英語程度屬初中未畢業」、「簡直令人髮指」等，提議製作人員應請教專業翻譯人員。

　　有網民於是開始發起「追查」造成失誤的「兇手」，指一開始是由王俊凱負責寫餐牌，其後由楊紫接手，但節目中擔任店長的黃曉明被指有檢查餐牌上用字，實屬「難辭其咎」。圖：網上圖片

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