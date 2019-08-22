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安宰賢被爆與三女子親暱慶生

2019-08-22 列印
■安宰賢和三名女子慶生的相片流出。網上圖片
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　　韓星具慧善（另譯：具惠善）和老公安宰賢日前驚爆分居，前日女方發聲明表示未達成離婚協議，女方根本沒有離婚的意向，也對婚姻破裂完全沒有責任。具慧善又以失去信心為由，想向安宰賢有份投資的HB娛樂公司提出盡快解約。至於安宰賢近日被翻舊帳，指他今年6月30日生日當日，與3名女子態度親暱地慶生。安宰賢原定今日現身宣傳新劇《有瑕疵的人們》的活動，亦宣告會缺席。

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