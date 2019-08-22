新戲扮情侶連咀7次 ﻿振永搞到羅美蘭﻿﻿驚畀人鬧﻿

韓國男團B1A4隊長振永，入伍前最後擔正的電影《大佬上錯身》將於月底在港上映，振永跟前輩拍檔羅美蘭及朴星雄齊齊接受本報電郵訪問。戲中20歲的肥仔振永跟40幾歲社團大佬朴星雄交換了靈魂，仲遇番朴星雄初戀情人羅美蘭。對於跟前輩羅美蘭談情兼要咀嘴，振永事前都好緊張，幸好羅美蘭經驗夠豐富帶他入戲，不過羅美蘭就搞笑話，跟振永拍咀戲，最怕被對方粉絲鬧。 採訪：杜淑霞



三位主角都表示因交換靈魂這設定有趣而參與演出，特別是一人分飾兩角的振永，更認為是個很好的經驗，「『東賢』（肥仔學生）和我相似的地方，就是當『磐洙』（社團大佬）靈魂進入『東賢』身體時，喜歡同人融洽相處的模樣。至於不相似的地方，『東賢』這角色比較小心眼，我個人來說，這不是我的作風。而演繹『磐洙』最困難就是我還未到40歲。」對於靠特技化妝增肥演出，振永坦承亦有困難，「在傳達細緻的對白和表情演繹方面花了很多功夫。」



想同周杰倫合作



講到今次合作，三位主角都話相當愉快，而身為前輩的羅美蘭和朴星雄，更對振永讚不絕口。羅美蘭說：「振永在現場很和藹可親，總是很照顧、關懷身邊的人，跟他合作很有意思。」朴星雄說：「一直都有關注振永的作品，他是位有條理地管理好自己的演員。今次合作很有默契，拍攝時不會覺得有年紀差別。」而振永就話跟前輩合作，學到很多東西，「前輩們的演技不是表面，能把日常生活自然地演繹出來，又對我親切友善和疼愛至極，令我真心地尊敬他們。」



提到跟羅美蘭的咀嘴戲，振永更自爆兩人連咀了7次之多，坦言未拍前超驚，「由於第一次與前輩拍接吻戲，所以感到發抖和緊張，幸好前輩非常淡定地帶我入戲，使我能安心地完成演出，雖然拍了大概7次，與其說是NG，我認為是希望從中挑選最適合的畫面，所以真的很感謝羅前輩。」至於羅美蘭就搞笑道：「我感到憂慮是被振永的粉絲斥罵，不過與振永所拍的感情戲是為了誘發笑料，希望大家能愉快地欣賞。」另外，振永又表示有機會好想跟周杰倫合作，「前輩是我的其中一位榜樣，我很尊敬能夠把音樂和演技結合的藝人。如果有機會，我希望能夠在香港拍戲呢。」



