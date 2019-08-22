大馬歸港周身唔舒服 衛詩雅暫不接拍鬼戲

衛詩雅和林德信（Alex）昨日齊宣傳主演的新片《雙魂》，詩雅自疑拍攝途中「撞鬼」，短期內不會再接拍同類型電影了！她自言本來好大膽，會和親友講鬼故，從不怕睇鬼片，但她早前在馬來西亞拍完該片後兩、三個月仍周身唔舒服，皮膚又敏感，不能不信邪：「當時手腳好痕好痛，呼吸困難，但媽咪話唔使入醫院，用冰敷就會冇事，我當然信媽咪。最驚係，戲中有一個道具娃娃，我一見就鍾意，好想帶返香港，但跟場嘅茅山師傅就話娃娃裏面有『奇怪嘢』，最意想唔到，劇組竟帶咗返回港宣傳，我見到都好驚！」



至於Alex直言怕睇鬼片，但小時候爸爸林子祥卻經常帶着他看鬼片，嚇得他半年也睡不好。今因為有詩雅才拍，詩雅即笑指Alex當他是靈符。



