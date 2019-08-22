  • 2019年8月22日 星期四
  • 29º
  • 83%
熱門： 將軍澳斬人虐打警方831機場

日報新聞 > 娛樂

楊政龍女友暢談懷孕心情黃子菲透露預產期在明年初

2019-08-22 列印
■黃子菲未有透露腹中胎兒性別。
■陳蕊蕊計劃與友人開咖啡店。
Previous Next

　　楊政龍的女友黃子菲（Ava）上月底宣佈懷孕後，昨日首度公開露面，只見她手腳依然纖瘦沒有水腫，穿鬆身衣物遮肚。問到懷孕幾個月？Ava表示沒打算公開講，但預產期在明年初；她表示最初三個月較辛苦，瞓不到又嘔不出來，也沒甚麼胃口，現在體重回升了。至於胎兒性別？Ava不想透露，現時只有家人知道；被問是否已有結婚打算？Ava表示待BB出生後再計劃，打算再過幾個月後影孕婦寫真，會與楊政龍一齊影。

　　另外，同場的陳蕊蕊透露投資的美人魚學校已達收支平衡，她又表示一直很希望開設咖啡店，早前更學沖咖啡，因朋友是經營花店，若成事會希望與花店作crossover。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd