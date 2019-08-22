另外，同場的陳蕊蕊透露投資的美人魚學校已達收支平衡，她又表示一直很希望開設咖啡店，早前更學沖咖啡，因朋友是經營花店，若成事會希望與花店作crossover。
楊政龍女友暢談懷孕心情黃子菲透露預產期在明年初
另外，同場的陳蕊蕊透露投資的美人魚學校已達收支平衡，她又表示一直很希望開設咖啡店，早前更學沖咖啡，因朋友是經營花店，若成事會希望與花店作crossover。
落閘噴滅火筒拒警 示威者佔領元朗站
昨天是西鐵元朗站白衣人襲擊市民剛滿一個月，大批市民昨晚在站內靜坐，其後多名戴口罩黑衣人示威者用雜物及水馬，堵塞元朗站對出路面，防暴警察噴胡椒噴霧驅散集結人士，示威者走入西鐵站，用水射向防暴警察，並在地...
2019-08-22
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長遠必須堅持對抗中國 特朗普：貿戰短期對美不利
美國總統特朗普周二（二十日）承認，他對中國採取強硬和進取的經濟政策，可能會為美國人帶來短期痛苦；但他指責中國一直在貿易問題上欺騙美國，因此堅持為了更重要的長遠利益，有必要這樣做。他又強調，不擔心美國會陷入經濟衰退，並會考慮推出新的減稅措施，包括下調薪俸稅及資本利得稅，以協助推動經濟增長。 特朗普和其他高層官員及白宮顧問近日都刻意淡化美國出現經濟衰退的可能性，以求減輕公眾和投資者的憂慮，但消息人士透露，特朗普和一眾顧問正在探討方法，必要時會推出新措施，刺激經濟。 特朗普周二會見記者時表示，中國過去二十五年，或更長時間一直都在欺騙美國。他表示，自己別無選擇，要向中國加徵貨品關稅...
2019-08-22
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集中精力為「硬脫歐」做準備 英國擬減與歐盟接觸
英國首相約翰遜領導的保守黨政府在脫歐問題上，繼續與歐盟領導層處於對立狀態。約翰遜堅決要求歐盟撤銷有關處理愛爾蘭和北愛爾蘭邊界的「最後擔保方案」。消息人士透露，如果無法取得突破，約翰遜的政府會在九至十天內，中止與歐盟之間的大部份接觸，改為集中火力為「硬脫歐」作準備。 約翰遜周三在柏林與德國女總理默克爾會面，明確告訴對方，英國國會不能阻止英國在十月三十一日無協議下「硬脫歐」。他較早時向歐洲理事會主席圖斯克發出一封公開信，形容「最後擔保方案」是「不可行」及「不民主」的，要求若雙方於十月三十一日締結新協議，應撤銷「最後擔保方案」。即將卸任的圖斯克對約翰遜的意見不屑一顧，拒絕作出讓步...
2019-08-22
- 特朗普稱奧巴馬任內32宗槍擊案 無人指責
- 北韓疑又射短程導彈 聯國文件指偷竊加密貨幣搞武器
- 逾三千多年歷史 埃及首度修復圖坦卡門金棺
- 行乞須持牌 瑞典推新制度
- 24小時兩槍擊案 民主黨斥特朗普有責
- 雍正時期瓷碗 189萬元成交 英國薩默塞特郡巴斯日前舉行一場拍賣會，一個來自中國清朝雍正時期的藍白瓷碗，以二十萬英鎊（一百八十九萬三千港元）成交。據悉買家是一名中國人。這個瓷碗在一七二二年至一七三五年的雍正時期製作，外觀精美，在石榴、柿子和桃子的果枝之間，雕刻了蓮花、牡丹和錦葵的花朵，優雅非凡。
- 美調查：28%外賣員曾「偷食」
- 莫斯科拘逾800示威者 包括反對派參選人
- 美24小時兩宗槍擊案 最少20死
- 一艘外國運油輪 又被伊朗扣押
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屋苑頻錄議價成交
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯首席高級營業經理陳少鴻表示，馬鞍山新港城H座中層2室，面積338方呎，兩房間隔，享海景，議價後以600萬易手，呎價17751元，屬市價，買家購入作自...
2019-08-22
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衰退疑慮及貿戰暫靠邊 美企業績報喜 杜指升240點
美國企業業績理想，美股持續上揚，但全球經濟衰退及貿易摩擦等續受市場疑慮，市場更關注本港時間周四凌晨公佈的上次會議紀要。美股早段上升近1%，升逾200點，標普升0.8%，納斯達克指數亦升1%。 ...
2019-08-22
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歐霸附和格戰 神鋒硬碰硬
狼隊歐霸兩輪外圍賽皆大炒對手晉級，射手迪亞高祖達功不可沒，尤其第三圈攻入一記倒掛技驚四座，但拖連奴射手比洛迪亦近況大勇，之前兩圈外圍賽頻頻士哥。拖連奴今晚附加賽首回合作東鬥狼隊，兩大神鋒交手預計難分高下，和波值博。 （香港時間周五凌晨3:00開賽） 狼隊去季升上英超即排第七，獲得今季歐霸外圍賽資格，先於第二圈兩回合計大炒十字軍6:1，再於第三圈總比數大勝佩歷克8:0躋身附加賽。兩圈皆擊潰對手，射手迪亞高祖達居功厥偉，此子四場共貢獻兩球士哥和五次助攻，第三圈次回合更倒掛建功盡顯功架。狼隊主帥紐奴亦大讚這名廿二歲葡萄牙國腳：「迪亞高祖達表現極佳，是己隊爭勝的關鍵，我相信...
2019-08-22
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Flying Spur豪快新享受
英國賓利本地代理商之一的錦龍汽車集團，日前邀請了包括《駕駛艙》在內的本地汽車傳媒代表，前往深圳萬象城，參加全新第三代Flying Spur華南區預覽會。新車最快可望2020年第一、二季到港交付，本地售...
2019-08-22
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儲落8萬粉絲 肉丸身形 睇見都冧 李璨琛帶網紅B女出巡派心心
43歲嘅李璨琛(Sam)，其愛妻梁志瑩去年3月尾誕下小公主元元(Lucy)，潮人夫婦養肥B女，囡囡一如其名圓碌碌，有蠟筆小新面珠登加肉丸身形，cute到爆炸。李太仲幫得意B女開咗個社交page，現時有...
2019-08-22
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社論——行動不擾民 是好現象
反修例示威者多次發起不合作運動，對市民造成不便，引起爭議。昨天又有人在九龍塘港鐵站捲土重來，但今次他們沒有像以往般強行妨礙列車關門，只在月台上出示反修例片段，以和平手法表達訴求，明顯能夠獲更多市民的理解。 由網民發起的不合作運動，主要是阻礙市民到稅務大樓交稅，以及阻止港鐵列車開行，兩種手法都引起極大民憤。無辜受累的市民會反問，為何示威者針對政府，卻要他們付出代價，令他們未能如期交稅受罰，上班遲到工作受阻，甚或受到上司責難，反映以犧牲他人利益而達至一己政治目的之行動，不會獲得多數人認同，更會惹來反彈。 部份年輕示威者發起不合作運動，先後到稅務大樓和港鐵向市民道歉，但事過境遷，...
2019-08-22
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馬場浮世繪——所有騎師正式復課
之前唯一一位仍未復課的外籍大師傅李寶利，昨晨終於露面，不過他以文裝到場，只到烽火台跟在場的騎師及練馬師傾談，然後再走到停機坪與在場人士閒聊。李寶利表示，自己在唞暑期間曾先後回到意大利和前往美國度假，不過他早在上周末馬會設定的限期前便已回港，雖然留待昨早才正式開操，但一直都有做運動維持健康狀態，所以不急於復課。他又謂，亦明白今季騎師人數眾多，競爭肯定趨向激烈，不過自己一定全力以赴。 馬場浮世繪
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