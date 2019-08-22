﻿儲落8萬粉絲 肉丸身形 睇見都冧 李璨琛帶網紅B女出巡派心心

43歲嘅李璨琛(Sam)，其愛妻梁志瑩去年3月尾誕下小公主元元(Lucy)，潮人夫婦養肥B女，囡囡一如其名圓碌碌，有蠟筆小新面珠登加肉丸身形，cute到爆炸。李太仲幫得意B女開咗個社交page，現時有逾8萬粉絲，連星媽謝安琪、鄭希怡等都係佢Fans，人氣勁過Daddy呀！日前下午，Sam兩公婆帶17個月大嘅萬人迷B女出街同友人high tea。齊蔭元元一出現，秒殺唔少途人搵佢集郵，可愛B女發放正能量，大受歡迎！ 採訪 : 梁志明



去年酒駕被判停牌嘅李璨琛，屋企多咗個萌爆baby都修心養性嘞！變咗深閨湊仔公。早前，Sam開拍港台劇《星星的孩子》時，提起B女即冧笑話元元已識得做家務，幫手掃地清潔，又大讚囡囡有好多BB用品贊助，幫佢慳番唔少錢！至於會否追多一個？Sam就話「順其自然啦！」



途人猛撩「肉丸妹」



日前周日下午3時許，唔少港人冒雨去遊行，做父母嘅阿Sam和太太亦出一分綿力啦！就係帶可愛寶貝女出巡，o氹吓人開心囉！當日兩公婆帶「肉丸妹」去太古城同朋友high tea，同行有圈外好友一家三口、女友人，仲有阿Sam好友、關秀媚男友李煒尚(前名李尚文)。一行8人食cake歎茶，但過幾日就17個月大嘅元元坐唔定，不時落地行。見身穿裙仔嘅肉丸妹走嚟走去笑瞇瞇，成個開心果咁帶歡樂畀別人，引嚟唔少食客上前撩佢玩。阿Sam亦傍實囡囡同途人say hi又飛吻等，難得肉丸妹自細被媽咪訓練做「寫真小天后」，唔怕鏡頭又唔怕生保，大眼B女絕對有潛質入行做萌爆星二代！



逗留40分鐘後，眾人起身離開，李太抱愛女坐上BB車，小朋友最唔like有束縛，無得四圍走嘅元元喊到拆天，要auntie上前呵o氹才收聲。之後兩母女和友人行陣超市；阿Sam就獨自去取車接妻女，廿分鐘在門口會合，阿Sam揸車載妻女走人。