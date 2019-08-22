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﻿寫真小天后

2019-08-22 列印
■一落水即瞓，好搞笑！
■元元咩角度、表情都可愛爆燈。
■波一樣嘅小肚腩仔，正！
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        李太梁志瑩去年替米芝蓮囡囡開咗個社交page，至今已有逾8.1萬個followers、432個posts(截至8月21日)，無論喊樣、天然呆、冧笑樣等都極度cute，不過佢阿媽最like都係心肝寶貝個側面似足小新，同埋波一樣嘅小肚腩呀！
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