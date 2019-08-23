愛犬離世寄情工作 ﻿阮小儀﻿﻿上了人生重要一課﻿

阮小儀的15歲愛犬「阮DeeDee」早前病逝，傷痛過後，小儀收拾心情，寄情工作，日前現身寶琳一個商場內的車仔麵店，幫手打點，招呼人客，兼向客人了解對食店意見。她答得傷感：「Dee Dee離開令我人生又向前行多咗一大步，過往好易埋怨，o依家會多啲感恩，學會欣賞好多微細味道及感覺。」採訪：方騫平



48歲仍然單身的阮小儀平日以愛犬為伴，Dee Dee的離開如同失掉好伴侶，令她相當心痛，痛過以往失戀：「以前失戀會呼天搶地咁喊，雖然今次唔想父母擔心會忍住喊，但晚晚喺張床，眼淚忍唔住由心入面流出嚟，喊到兩邊面頰變緊，Dee Dee得幾個月大就開始湊仔咁湊，同佢經歷好多嘢。原先媽媽有潔癖反對養狗，但Dee Dee好有人性，第一日返屋企經已識得入籠去廁所，大家跌晒眼鏡，全家都錫到佢燶。佢喺最後階段，正值麵店籌備開幕，我都推晒所有工作陪住佢。」



港島區再開舖



至於目前係咪寄「情」工作？小儀苦笑說：「小小啦，身邊嗰件緋聞男友金剛又搵到個好好身材嘅阿嫂，自問不能比較，輪迴幾轉身形都冇佢咁勁。Dee Dee離開令我人生又向前行多咗一大步，感恩多啲，少咗埋怨，原來養寵物，雙方都學到嘢。」目前小儀還有6歲細佬佬，會抽更多時間陪伴之餘，亦會帶佢接受訓練改善野蠻行為，「佢同Dee Dee兩個性格，佢好驚青，一綁繩會咬我手。」另外，又開始喺港島區籌備新麵店：「跟志同道合朋友夾份，食物上有朋友做後盾，佢哋係食家，我就負責企出嚟做招生意嗰個！(係咪賺好多？) 搵啖食啫，我係70後屋邨妹，車仔麵由細食到大，想keep住感覺及味道。」



