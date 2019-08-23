演唱會逆市加場 ﻿72歲Joe Junior﻿﻿冀年年健康開騷﻿

逆市下有演唱會被取消及延期，喺9月及11月開Show的Joe Junior竟然加場，共開3場個唱，真係好難得，72歲的Joe Junior滿足道：「好感恩仲可以喺地球阻頭阻勢，最緊要開心，希望天下太平，健康、多啲娛樂，開開心心咁過日子，我個人好簡單，年年做吓演唱會，得閒做吓義工，幫長者籌款，好心足。」採訪：方騫平



Joe Junior將於9月18日及11月1日假沙田大會堂舉行共3場《Timeless Memories》演唱會，而開show前先推出第2隻發燒碟，收錄經典英文歌《Love Story》、《Feelings》等，首首都是他的「飲歌」，瞓覺前要聽一次才滿足。其中《Puppy Love》唱得最有feel，他說：「唱呢隻歌，當年追女回憶返晒嚟，年輕時好純情，唱情歌追女仔會事半功倍，所以紅咗之後有好多女朋友，試過一腳踏3船，（人不風流枉少年？）年輕人只係開心，但唔係風流，拖吓手仔唔會亂嚟…當年我好西化，見到女仔會攬攬抱抱、錫面珠講句『Hi Darling！』」



除兩年前Joe Junior因為血管栓塞入住深切治療部個唱被取消外，基本上年年例必開個唱，他說：「我好鍾意唱歌，唱歌帶好多歡樂畀人，o依家大家最需要多啲娛樂，開開心心咁過日子，希望天下太平啦！」他表示演唱會邀得鬼妹陳明恩、Sabrina做表演嘉賓大唱70年代英文經典金曲。Joe哥當然好希望「3個小生」四哥（謝賢）及修哥（胡楓）能在台上合體，但卻指四哥貴人事忙。問到係咪周圍飛，忙湊孫女（婷婷個女）？Joe哥說：「湊孫梗係好啦，恭喜佢，恨死我呀！」



