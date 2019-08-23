陳慧珊《放學後》撐終身學習

陳慧珊昨日與老公鍾家鴻出席其自資拍攝的節目《放學後》記者會，她指出節目籌備3年時間，拍攝長達1年，單是聽17位藝人嘉賓的經歷及故事已花了兩年時間。席間播出胡杏兒、宣萱及吳鎮宇的片段，包括陳慧珊與杏兒及宣萱重遊英國，細訴在當地留學時的所見所聞的鏡頭，陳慧珊亦指出，當時杏兒已懷第二胎6個月。



此外，陳慧珊透露，鎮宇為該節目，五度邀請她一家三口到他家中吃飯傾故仔，又指鎮宇是「好有哲學的人」，雖然不喜歡讀書，自知沒機會讀大學，但到圖書館看書一樣可以終身學習！



