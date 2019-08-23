衛詩雅大馬拍戲難頂「日日撞鬼」

衛詩雅、林德信（Alex）和關寶慧等前晚出席《雙魂》首映特別場。詩雅表示電影是兩年前拍，重提當時恐怖經歷說：「當時在馬來西亞著名的猛鬼大樓拍攝，真係日日撞鬼咁好難受，雖然不是親眼看到，但是人生中首次咁近接觸到許多靈異事件；包括第一日就見到有個黑影穿入牆，有人說要去禁足樓層探險，隨即有水樽跌落地，前來探班的朋友更話看到有個伯伯在屋內！當時我真的驚到進入迷糊狀態，幸得師傅和關寶慧給我一些符和符水傍身，個心先舒服一點。」



怎料在旁的Alex不斷地笑，當大家以為是取笑詩雅，他解釋其實是以笑掩飾恐懼，「拍攝時我經常彈結他和唱歌，就是希望用靚音樂令『他們』不會『蝦』我。」



