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楊丞琳自揭獲求婚尖叫爆喊

2019-08-23 列印
■楊丞琳預計在兩年內完婚。
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　　楊丞琳（Rainie）上月11日在男友李榮浩生日當天，答應男友求婚，準人妻昨日現身北京，出席簽約環球EMI記者會，除宣佈回歸EMI旗下外，她擔任統籌及製作人的第11張專輯，亦有望在今年問世。

　　Rainie在會上還公開男友當日求婚甜蜜過程，她說本來只是單純送一個旅行作為生日禮物，沒想到會獲求婚，「他跪下，我爆哭，一邊尖叫一邊哭。」她又透露，求婚當日，有6位朋友見證及拍下過程，並承諾「一定會讓大家看到這個片段。」

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