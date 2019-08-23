佗B延後訪柬埔寨 梁靖琪婚後繼續救雛妓

梁靖琪（Toby）早年在丈夫Jon的介紹下認識打擊人口販賣、救援雛妓的國際慈善團體AIM（Agape International Missions），婚後兩夫妻繼續為慈善出力。不過由於Toby「造人」成功，無奈要將原定10月再訪柬埔寨的慈善之行延期，將為人母的她眼看他鄉孩子的慘況，更堅定拯救兒童的決心。



今年6月榮升人妻的Toby並不急於度蜜月，反而全力投身慈善工作，全因去年的柬埔寨探訪之旅。「有一位當地的餐廳老闆會把剩下的飯菜送給有需要人士，有一天他送晚了，竟親眼目睹一位母親向三歲孩子餵食毒品，目的讓他不會產生飢餓感，可以繼續行乞。這個故事令我難以忘懷。」



提到新婚生活，Toby坦言Jon不但是最好的丈夫，也是自己的人生導師，「受到Jon的影響，我學會了施比受更有福。記得老公在婚宴當晚，向親友承諾會愛我一世，當時我就明白，愛是無私奉獻，我們在對的時間遇上了對的人。」



