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余香凝謝馬仔提攜 呂良偉回港撐胡楓

2019-08-23 列印
余香凝
呂良偉
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　　前晚，無線節目《流行經典50年》進行錄影，今集請到呂良偉、馬浚偉、泳兒及余香凝等擔任嘉賓。呂良偉透露專程由雲南回港為胡楓（修哥）撐場，他指修哥能歌善舞，謙虛地表示不敢跟他合唱。

　　呂良偉透露隔天就會回雲南拍戲，呂哥說：「原本係約修哥食飯，佢話約咗人，之後問我可唔可以上佢節目。修哥叫到，當然可以啦！」另外，余香凝透露會跟馬浚偉合唱《只怕不再遇上》，後來馬仔更邀請她獨唱，最終選唱王菲的《如風》。她說：「多謝馬仔提攜我做佢演唱會嘉賓，真係受寵若驚。」

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