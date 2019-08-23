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首個紅館Show Kenny講明有軒仔就安心

2019-08-23 列印
■Kenny說紅館Show已改晒Rundown，之前嗰個好嘉年華Feel。
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　　關智斌（Kenny）接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，提到首踏紅館開個人Show。Kenny說：「冇諗過可以開個人演唱會，好Dramatic，用坐過山車形容都啱，因為自己一直係組合出身，上天嘅安排好奇妙，用另一個方式畀咗個舞台我，我會好好珍惜。」

　　提到嘉賓之一、好友張敬軒，Kenny說：「希望可以邀請到佢做調音師，佢啲器材太靚，有時佢無啦啦會拎出嚟話Beyoncé用呢支咪。佢係最令人安心嗰個朋友，所以呢兩場要佢嚟，等我淡定啲。」問到Kenny會否希望再以BOYZ名義上紅館，他說：「我心底裏亦希望有咁嘅一日。」

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