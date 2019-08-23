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赴韓送養子入讀大學 安祖蓮娜首爾校園任集郵

2019-08-23 列印
■安祖蓮娜親陪養子麥杜斯（右）到韓國延世大學。
■安祖蓮娜閒時被影到睇護膚品。
■安祖蓮娜有興趣歎韓燒。
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　　荷李活影星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）的18歲養子麥杜斯（Maddox Chivan Jolie-Pitt），早前被爆將入讀南韓延世大學修讀生物化學。她日前親自送兒子到韓國首爾，前日更陪伴兒子Maddox到韓國延世大學入學，順便參觀校園。

　　當地學生見到國際大明星大駕光臨，顯得好雀躍，紛紛舉起手機合照。見超級親民的安祖蓮娜友善和學生們合照又聊天。不少學生其後將合照和影片上載到社交網誌。從本月18日開始，網上紛見安祖蓮娜身處韓國的蹤影，見她行街、買化妝品和吃韓國燒烤等，行程非常貼地，日前則曾與美國駐韓國大使會面。

圖：網上圖片

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