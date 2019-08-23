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﻿揚威海外

2019-08-23 列印
■Vicky當日以希臘女神look彈奏豎琴。
■陳偉琪到荷里活參賽，掃走8個獎，當中包括演藝獎項及樂器大獎。
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  陳偉琪自細好有音樂天份，6歲開始學習豎琴和鋼琴，兩種樂器皆考獲8級。早前，佢代表香港遠赴美國參加世界表演藝術錦標賽，彈奏豎琴贏咗8個獎項，好威水。
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