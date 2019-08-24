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﻿兩女讀國際學校 盈盈靠嘉樂教中文

2019-08-24 列印
■盈盈和呂慧儀近日都為小朋友開學事宜忙碌。
■《愛．回家》演員齊出席宣傳活動。
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  湯盈盈、呂慧儀、單立文和劉丹等，昨日出席處境劇《愛．回家之開心速遞》宣傳活動。兩位媽媽湯盈盈跟呂慧儀，最近都忙着打點小朋友開學事宜。盈盈透露細女今年轉讀姐姐的國際學校，因沒有太多功課，整家人都沒太大壓力。她笑道：「反而要老公（錢嘉樂）教兩個女中文，佢哋滿口英文，中文都係識聽唔識講，嘉樂反而跟兩個女學英文，其實我有時都跟佢哋學。」

　　呂慧儀透露兒子將於9月升上K3，之前是她親自送返學，今年會嘗試讓兒子搭校巴，笑言現以「放養式」管教兒子。她表示正為兒子面試小學而做好準備，問到目標是否入名校？她說：「我無所謂，近我媽咪屋企已經好好。」
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