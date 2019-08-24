﻿兩女讀國際學校 盈盈靠嘉樂教中文

帶着毛兒子住酒店，最怕的是牠不習慣，人不習慣新環境還可以克制，狗不習慣就不知怎麼辦了。於是就帶了一大堆牠的東西去酒店，包括牠當廁所的籠子、尿片、狗糧、零食，這種出行的架勢，只有女兒小時候旅行才試過，不料現在帶毛兒子出行，也如此大陣仗。 進了酒店房間，除了到處走到處聞，倒沒有甚麼太大的動靜，只是換了新環境有點興奮，一個下午沒有睡覺。我跟大婆想把牠留在房間裏出去喝下午茶，牠死活要跟着。把牠關在房裏，我們躲在門外聽動靜，牠竟學警車那樣叫起來。 以前他只是聽見警車或者救護車呼嘯經過的時候才會跟着叫的，但這兩天開始，只要呼喚我們，就算外面沒有動靜，牠自己也會拉警報一樣叫，真是人老精狗...

2019-08-24