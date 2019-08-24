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﻿遲到原因成笑柄 姜濤：搵唔到土瓜灣站

2019-08-24 列印
■姜濤被爆瘀事笑得勁尷尬。
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　　ViuTV節目《MIRROR GO》新一集有陳卓賢（Ian）和王智德（Alton）挑戰日本劍道之外，在「ANSWER A.S.A.P」環節，問到港鐵機場快線終點站是哪裏時，姜濤大叫自己名字企圖擾亂視線。楊樂文（Lokman）笑指姜濤囂張於是爆其經典事跡，指一次大家相約在土瓜灣見，然而姜濤遲大到不見人影，其後姜濤向大家解釋遲到理由：「搵唔到土瓜灣地鐵站！」現場Fans聽後哭笑不得。姜濤則尷尬低頭傻笑，有成員出言安慰：「唔緊要喇姜濤，為咗你，（土瓜灣港鐵站）起緊喇！」。Lokman打圓場指姜濤遲到少少也無所謂，別遲到幾年就可。
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