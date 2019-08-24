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﻿前年孖具慧善晒恩愛 安宰賢「愛妻」形象靠剪接

2019-08-24 列印
■安宰賢與具慧善婚後一直表現恩愛。
■二人被爆在《新婚日記》時，甜蜜放閃全靠剪輯。
■播出時，兩人為做家務而意見有分歧。
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　　韓劇《來自星星的你》的32歲男星安宰賢與35歲女星具慧善，日前驚爆3年婚姻玩完，雙方連日來不斷隔空互爆臭史，具慧善更公開指前夫曾向她明言離婚原因是嫌棄她的乳頭不性感，令其「愛妻號」形象破滅。二人於2017年新婚時曾演出tvN節目《新婚日記》，當時看來甜蜜，但也會為做家務而有意見。昨日該節目有工作人員爆料，二人鏡頭前的恩愛畫面經過剪輯。

　　節目人員又指安讓剪接師很困擾，有看過未經剪輯版本的工作人員表示：「看過二人的婚後生活，不敢結婚！」而安繼被化妝品牌炒魷之後，再被時裝品牌飛起，有網民用具慧善講過的說話寸爆他：「廣告商也只是短暫愛過你！」
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