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﻿蜘蛛俠「私會」鐵甲奇俠玩自拍

2019-08-24 列印
■湯姆（左）和羅拔唐尼私交甚篤。網上圖片
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　　索尼影業和迪士尼日前宣佈決裂，電影版權屬索尼的「蜘蛛俠」不會再出現於漫威電影宇宙（MCU），不過「蜘蛛俠」湯姆賀倫和「鐵甲奇俠」羅拔唐尼因合作多部超英片而變得老友鬼鬼。

　　昨日，湯姆在社交網公開與羅拔見面的合照，令fans興奮，湯姆留言︰「我們做到了Mr. Stark！」而從羅拔的黑超所見他們將相機放在一隻波鞋上自拍，未知波鞋誰屬。
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