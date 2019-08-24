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﻿Miley否認背夫偷食致離婚

2019-08-24 列印
■Miley和里安上周宣佈離婚。資料圖片
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　　美國歌手Miley Cyrus和影星里安咸士禾夫上周宣佈結束8個月婚姻，里安日前正式入紙申請離婚，外間有傳因Miley背夫偷食女星Kaitlynn Carter導致婚變，昨她罕有撰文澄清自己無偷食。Miley留言指可以被人稱為扭臀、吸大麻以及爛口「鄉下婆」，但強調自己絕對不是大話精，「我拒絕承認我的婚姻因為偷食而完結。里安與我一起已經十年。我之前曾說過並且仍然是真的，我愛里安，永遠都會。」
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