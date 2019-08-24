﻿朋友勸帶眼識人 姚子羚墮桃色糾紛後未驚過

姚子羚在《包青天再起風雲》中用心演出，劇情後段被踢爆細作身份有好大發揮：「啱啱出街嗰幕胡定欣同我反目對打戲，我要吊起打後空翻，因為條腰舊患，戰戰兢兢下完成，打到手腳都瘀晒，好深刻。另外，後段好多喊爆嘅情感戲，其中成親戲同譚俊彥淚鬥淚，由於轉機位，keep住情緒幾粒鐘，原來譚俊彥係TVB數一數二最喊得男演員，佢好似開水喉咁，喊極都有，我唔可以比下去。除咗佢，陳展鵬都喊得，好快眼都紅晒。」子羚承認，之前的《包青天》版本太深入民心，要打破傳統唔容易，不過，她反而欣賞某啲新嘢：「好似包大人模擬兇手點殺人，仲加入感情線，都幾得意。」
唔驚累全家
當日的桃色風波，問子羚有否擔心累到《包青天》要存倉？她輕鬆說：「當日我冇諗咁多，不過，除咗出呢套劇，口依家仲拍緊新劇《大步走》，證明公司係相信我。人生會遇到好多難題，跳出去睇，原來係有得着，發覺喺人生裏面有好多人錫我，好似監製文偉鴻同埋『胡說八道』好姊妹等。」子羚強調自己係一個低調務實嘅人，一向行最踏實嘅路，從來冇諗過桃色新聞會發生在她身上，「呢件係唔開心嘅事，既然發生咪面對囉，冇乜嘢唔可以面對，而且冇去傷害人，過程上係有人想傷害我，但亦有好多人係好錫我，呢啲人生經歷唔係一定唔好，可能得到嘅比失去嘅更多。」
用心識朋友
至於會否提醒自己以後帶眼識人？子羚答得認真：「好多人都問過我，我反而想問點樣叫唔帶眼識人呢？我只會覺得，做情侶或交朋友，大家都要攞個心出嚟，吓吓抱懷疑態度，除咗攰，咁樣交往會變惡性循環，一段關係好難建立，兩個人總要有付出，咪唔好怕蝕底，做乜都好，只要願意付出真心，人哋係會知嘅，如果付出真心，人哋唔領情咪算囉，講真吖，對方有心隱瞞總有方法。」至於搶好友老公的報道，子羚表示，「報章寫嘅只係事實嘅一部份，唔想再解釋，只要當事人知就得。」至於有否再同Raymond聯絡？她說，「已少聯絡，只係朋友關係。」
採訪：方騫平 化妝：Henry Li
髮型：Taylor Wan@Hair Corner
飾物：Dearbell2ling 服飾、MURUA@ITHK