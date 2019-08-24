﻿朋友勸帶眼識人 姚子羚墮桃色糾紛後未驚過

38歲的姚子羚（Elaine）在TVB新劇《包青天再起風雲》中擔正，飾演亦正亦邪的「紀念念」，同「雲千羽」胡定欣係好姊妹，「包拯」譚俊彥用大紅花轎迎娶的夫人，惜有緣無份！現實中Elaine情路亦相當坎呵，最新有今年5月流出的「牀照」兼被指搭上花弗人夫Raymond，甚至搶好友Sarika（蔡宛珊）老公。痛定思痛的姚子羚首度剖白捲入桃色糾紛的心路歷程更坦言唔會怕咗識男友：「只要願意付出真心，人哋唔領情咪算囉。」看來堅強的Elaine未有留下心理陰影。



姚子羚在《包青天再起風雲》中用心演出，劇情後段被踢爆細作身份有好大發揮：「啱啱出街嗰幕胡定欣同我反目對打戲，我要吊起打後空翻，因為條腰舊患，戰戰兢兢下完成，打到手腳都瘀晒，好深刻。另外，後段好多喊爆嘅情感戲，其中成親戲同譚俊彥淚鬥淚，由於轉機位，keep住情緒幾粒鐘，原來譚俊彥係TVB數一數二最喊得男演員，佢好似開水喉咁，喊極都有，我唔可以比下去。除咗佢，陳展鵬都喊得，好快眼都紅晒。」子羚承認，之前的《包青天》版本太深入民心，要打破傳統唔容易，不過，她反而欣賞某啲新嘢：「好似包大人模擬兇手點殺人，仲加入感情線，都幾得意。」



唔驚累全家



當日的桃色風波，問子羚有否擔心累到《包青天》要存倉？她輕鬆說：「當日我冇諗咁多，不過，除咗出呢套劇，口依家仲拍緊新劇《大步走》，證明公司係相信我。人生會遇到好多難題，跳出去睇，原來係有得着，發覺喺人生裏面有好多人錫我，好似監製文偉鴻同埋『胡說八道』好姊妹等。」子羚強調自己係一個低調務實嘅人，一向行最踏實嘅路，從來冇諗過桃色新聞會發生在她身上，「呢件係唔開心嘅事，既然發生咪面對囉，冇乜嘢唔可以面對，而且冇去傷害人，過程上係有人想傷害我，但亦有好多人係好錫我，呢啲人生經歷唔係一定唔好，可能得到嘅比失去嘅更多。」



用心識朋友



至於會否提醒自己以後帶眼識人？子羚答得認真：「好多人都問過我，我反而想問點樣叫唔帶眼識人呢？我只會覺得，做情侶或交朋友，大家都要攞個心出嚟，吓吓抱懷疑態度，除咗攰，咁樣交往會變惡性循環，一段關係好難建立，兩個人總要有付出，咪唔好怕蝕底，做乜都好，只要願意付出真心，人哋係會知嘅，如果付出真心，人哋唔領情咪算囉，講真吖，對方有心隱瞞總有方法。」至於搶好友老公的報道，子羚表示，「報章寫嘅只係事實嘅一部份，唔想再解釋，只要當事人知就得。」至於有否再同Raymond聯絡？她說，「已少聯絡，只係朋友關係。」



採訪：方騫平 化妝：Henry Li



髮型：Taylor Wan@Hair Corner



飾物：Dearbell2ling 服飾、MURUA@ITHK