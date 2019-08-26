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﻿許廷鏗奉旨摸人妻

2019-08-26 列印
■許廷鏗在後台重演摸女舞蹈員Pat Pat一幕。
■許廷鏗在台上大跳火辣熱舞。
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　　許廷鏗、馮允謙及組合Mirror等多位歌手前晚參與新城台慶音樂會。許廷鏗表演新歌《單數》期間，有自摸和摸女舞蹈員Pat Pat的辣身舞姿，他在後台被要求重演摸Pat一幕時，即尷尬笑謂：「我在台上台下是兩個人，台上Chok到但台下就唔得，加上這位舞蹈員已是人妻，幸好她好好人不會介意。」

　　另外，許廷鏗表示很喜歡跳舞，更透露準備了一些跳舞新歌，曲風更加性感，因此舞蹈亦會更激和難度更高。但他隨即又自嘲比同場的MIRROR大了一圈（12年），以自己的年紀而言跳舞很辛苦。
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