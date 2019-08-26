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﻿AB6IX承諾再來港開騷

2019-08-26 列印
■AB6IX舉行首次香港見面會，使出各種冧招o氹fans。
■林煐岷餵金東賢食曲奇，惹來fans尖叫。
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　　韓國男團AB6IX前晚在亞洲國際博覽館舉行首次香港見面會，5名成員除了田雄之外，林煐岷、李大輝、朴佑鎮及金東賢，均是曾參加過人氣選秀節目《PRODUCE 101》而備受注目。5子出場後先唱出一曲《Absolute》大展舞技，可惜朴佑鎮因為腳部受傷，未能跳舞，只能坐着唱歌。司儀向AB6IX介紹多個香港景點及美食，其間5子試食蛋撻，又即場學廣東話講：「食到舔舔脷！」林煐岷與金東賢更拿着蛋撻互餵。其後在問答環節時，林煐岷又再餵金東賢食曲奇，令全場fans興奮尖叫。最後AB6IX與全場fans合照，更承諾會再來香港開騷。
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