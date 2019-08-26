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CHAGE & ASKA出道40年解散

2019-08-26 列印
■CHAGE & ASKA成軍40年終告分道揚鑣。資料圖片
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　　日本殿堂級二人組合CHAGE & ASKA主音、2014年因吸毒被捕、現年61歲ASKA昨日在該組合出道40周年紀念日，在網誌宣佈離隊作個人發展，他承認自爆出吸毒醜聞後與CHAGE關係疏離，「只能透過律師聯絡」。

　　CHAGE & ASKA多年來推出不少名曲，90年代憑日劇《101次求婚》歌曲《SAY YES》爆紅，亦不少金曲曾被港台歌手改編成中文歌。

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