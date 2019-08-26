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Sammi歐遊反思生命意義

2019-08-26 列印
■Sammi（右）坦言只愛和人家的小朋友玩。
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　　鄭秀文（Sammi）完成個唱後與老公許志安及張衛健夫妻歐遊，順道探望定居英國的雷頌德與太太梁家玉(Jade)。

　　Sammi昨日在社交網站上載與Jade及其兒子的合照，大讚Jade是「超級媽咪」，換着是她就會是「零分母親」！此外，Sammi參觀了著名的「人骨教堂」，反思生命的意義，並呼籲大家要活在當下，好好去愛。

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