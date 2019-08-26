﻿紅館騷尾場超時罰逾10萬 黎明壓軸撐場 祖兒興奮：我暈啦！

樂壇天后容祖兒（祖兒）打破自我紀錄、前晚完成19場紅館演唱會。尾場嘉賓真如傳聞中所指，是天王黎明（Leon)。祖兒見Leon升上台時更興奮到踎低話：「我暈啦！」然後再唱《夏日傾情》。兩人在台上妙語連珠，觀眾high爆，叫聲震天。這次祖兒個唱嘉賓陣容強勁，繼天王張學友打頭陣，中段有劉德華，壓軸有黎明，祖兒完騷後開心感謝前輩們的愛錫和支持，笑指自己前世做了多少好事才成就心願。只可惜「四大天王」三缺一，因郭富城要出埠拍廣告，令她未能成功向四大天王集郵。



容祖兒共19場的《PRETTY CRAZY JOEY YUNG CONCERT TOUR》演唱會上周六晚圓滿落幕，成功打破個人紀錄，更即場向觀眾承諾3年內再開個唱。在尾場更唱足4小時，被紅館罰款逾10萬元，再加上之前多晚超時演出，相信最終合共被罰過百萬元，亦可能是被罰最多錢的演出者。前晚捧場名人勁多，包括狄波拉、周汶錡、黃偉文、周秀娜、溫碧霞一家與蘇永康夫婦等。



壓軸尾場嘉賓黎明出場前，祖兒已對觀眾興奮地笑稱紅館的座椅應該要全數換掉，她說：「呢次演唱會我幫大家搵咗好多青春，以下要同大家講，呢段時間係我嘅，你們唔好同我爭，佢係我嘅，佢先係我嘅青春，o依家我哋喺核心外圍，佢喺核心內圍出現，好早呀，好似醉咗，等等，畀我呼吸一吓，代表住我嘅青春。」Leon升上台時，祖兒更踎低話：「我暈啦！」



黎明贈金句：Good Luck！



Leon一出場即引發觀眾叫聲震天，祖兒亦不停叫：「Leon！Leon！我控制唔到自己呀！」Leon則表示：「o依家係10點52分，今晚有兩個創舉，通常我演唱會10點已經走咗，今日嚟講10點半我已經陪緊個女瞓覺。」祖兒說：「我知道呀！唔好意思，阻你湊女。」祖兒要求拖着Leon的手，他當然應承，卻反要求祖兒說：「傾偈時可否不拉着手，我要留番隻手拖女兒。」



祖兒在台上解釋邀請黎明做嘉賓的始末，原來她早於今年初在某餐廳內巧遇黎明，閒談間便順道請他做嘉賓嘉賓。祖兒說：「當時見到你（Leon）真係很興奮 ，無端端見到黎明喎！」Leon即爆金句：「因為夜晚見到黎明係咪？」台下觀眾即爆笑。祖兒再請求Leon贈予金句，Leon即謂：「你頭髮好金，Good Luck！」之後兩人合唱《傻癡癡》。



盼打破開騷19場紀錄



在完騷後訪問中，祖兒談到首場演出後決定「補場」是否問准了老闆楊受成？她謂：「老實講我不敢自把自為，當時在台下已經崩潰，以為用5、6分鐘搶救到（舞台機關失誤），但原來是不行，因這個騷很複雜。（下次會否突破19場的紀錄？）如果我能力做到，會繼續做，我會努力保養自己把聲。」



至於她早前表示要為張敬軒當代母以報恩，祖兒解釋因軒仔為自己仗義做調音師：「頭場他是來做觀眾，豈料舞台出事，他便每日來紅館幫忙我調咪和耳機聲。（他希望你找到一頭好人家？）他今天好感性地跟我說，想在演唱會開始前搵到一個為我們打氣的人。（阿Sa踢爆你很多追求者？）她講多了，報大數吧，咁一、兩個都有啩！」



