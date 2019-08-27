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里安納度捐4000萬 援亞馬遜大火善後

2019-08-27 列印
里安納度捐4000萬 援亞馬遜大火善後
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　　美國鬼才昆頓塔倫天奴（左）和里安納度狄卡比奧（右），昨日在日本東京宣傳新片《從前，有個荷里活》。

　　今次是里安納度繼3年多前到日本宣傳《復仇勇者》，第11度到日本，現場有超過200傳媒到場，非常墟冚。里安納度同日在網上宣佈，透過所資助的環保團體「Earth Alliance」捐款500萬美元（約3922萬港元），協助亞馬遜森林大火災後的環境保育工作，並呼籲各方踴躍捐款。亞馬遜大火肆虐已逾兩周，里安納度日前曾在網上撰文鬧爆，傳媒鮮有報道大火已燒了10多天！

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