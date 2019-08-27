心願開四面台演唱會 ﻿JW有母愛﻿﻿開到口想生BB﻿

最近JW（王灝兒）在社交網上載一張18年前跟小學同學與入行無耐的容祖兒(Joey)合照，相中的JW只得11歲，肥嘟嘟相當得意。接受訪問時，JW大show手機內的童年靚相，一臉滿足說：「睇返細個嘅自己都幾得意，好白，肥嘟嘟一嚿嘢咁，好想生返個同我一模一樣嘅BB呀！」採訪：方騫平 場地：工創空間lndex@觀塘



JW近日為新歌《逃生門》宣傳，宣傳碟上的JW扮成空姐送上逃生手冊，教人遇上失戀時的逃生4大方法，都幾搞笑。她說：「呢首歌係周國賢（Andy）13年嘅作品，有段時間佢因為抑鬱症作唔到曲，呢首歌係佢康復後頭炮作品，所以對Andy嚟講相當重要。作詞人林若寧用愛情方向講希望，點樣遇上困局，都要比個出口自己，唔好長期唔開心，尤其o依家香港更需要希望，每個人、每個地方需要進步，好需要向前看。」



要由周國賢風格轉成JW的傾情女生版，兼且要keep住個靈魂，JW錄歌時要經歷多重考驗，第一次入錄音室時拿捏唔到，好有挫敗感，連自己聽完都唔肯收貨，錄完之後仲成身大汗。JW坦言喺愛情路上曾遇困局，幸而好快「逃生」，目前算係成功人辦：「每次拍拖都會好愛對方，希望可以一路行落去，o依家係開心嘅。最近做瑜伽時冥想，覺得自己將鍾意嘅嘢變成職業，又得到家人、朋友及同事支持，仲有隻超級愛嘅狗，好感恩。」提到兒時和容祖兒的合照，她記得係2001年《容祖兒隆重登場演唱會》完騷後，由何超盈帶同學仔入後台，她感慨時光飛逝，不過對Joey的欣賞程度依然不變：「係佢令我鍾意唱廣東歌，當年嘅K歌全部都係佢嘅歌。今次祖兒個唱加入外國歌手元素，昇華國際化超級好睇，睇完希望效法到佢，喺我人生中能開到一次四面台演唱會。」



