老公急召回京 陳松伶望返港再拍劇

陳松伶、鄭俊弘、陳敏之及胡楓（修哥）等前晚錄影節目《流行經典50年》。松松第四次為節目擔任嘉賓主持，也是最後一次有點不捨得，她透露被老公急召回北京做宣傳工作，9月底再來港做國慶活動，之前她抽了一星期回北京，笑言要跟進漏水漏電小問題。松松指老公最叻傾租金，大事交給老公，家務小事由她處理，兩夫妻分工十分細緻。問她會否拍劇？松松說本身有戲癮，但無線沒與她接觸，戲言叫傳媒為她請願。



至於鄭俊弘表示明年初才開拍新劇，希望《流》節目一直「添食」至年底，他與修哥及陳敏之合作好開心，難得與兒時偶像陳松伶合唱可謂夢想成真。中秋節將至，他自己較着重西方節日，但中秋節不用開工會同家人及女友何雁詩過節。



