在日冒暑拍音樂會MV 蔡一傑享受「單飛」

草蜢成員蔡一傑將於10月舉行首次個人音樂會，他早前飛抵日本為音樂會主題曲《獨行派對》拍攝MV，豈料遇上熱浪侵襲當地。他透露：「當時成37度，站着不動都爆汗，加上時間緊逼，每天只有4、5小時休息。」



傑仔此行嘗過不少第一次，除了坐直升機俯瞰日本美景，更以日本新郎和服以及傳統浴衣出鏡。他又遇上日本粉絲以廣東話跟他交流，笑言只能以很普通的日文作回應，得知日本歌迷將拉大隊飛來香港支持他，大為感動。他又自言很享受一個人去旅行，「一個人可以同自己相處，了解自己多一點。我喜歡去日本獨遊，因為自小就鍾意當地音樂、文化、藝術和時裝。我會一個人行街、食嘢、睇展覽以及沖涼！係咪好想同我一齊沖涼？其實日本好多靚溫泉，好適合休息，消除壓力！」



