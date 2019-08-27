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《天氣之子》出戰奧斯卡

2019-08-27 列印
■《天氣之子》也成賣座之作。
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　　日本動畫《你的名字。》導演新海誠新作《天氣之子》票房勁收，成為本年度日本最賣座電影，票房超過100億日圓（約7.41億港元）。昨日《天氣之子》獲選代表日本出戰「第92屆奧斯卡頒獎禮—最佳國際電影」（前身為最佳外語片），是繼宮崎駿的《幽靈公主》於1998年後，日本再度有動畫電影出戰奧斯卡。前年《你的名字。》曾出戰奧斯卡最佳動畫，可惜最後未能入圍5強，反而宮崎駿吉卜力工作室有份的法國默劇動畫《紅龜》就有入圍。韓國方面，日前宣佈由今屆法國康城金棕櫚得獎作《上流寄生族》報名最佳國際電影。

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