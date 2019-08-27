否認撻着菀之已婚叔仔 容祖兒：絕無發展機會

容祖兒剛完成19場紅館演唱會，昨日即有報道指她暗撻王菀之的已婚叔仔Gavin，更被拍到上月同遊東京後前後腳返港以避人耳目。Gavin和祖兒有一班圈中共同的朋友，兩人不時在一大班好友聚會上見面，祖兒亦有上載合照。



傳出緋聞後，祖兒火速否認，「啱啱瞓醒就嚇醒啦！Gavin是我其中一個兄弟，真係唔好意思又拖咗另外一位兄弟落水，我們都是一班朋友一齊玩的，我哋絕對無發展嘅機會，知道大家對我嘅感情未有着落都好緊張，但我有好消息一定會告訴大家的，正如我演唱會所講，我現在係Single，絕對開放歡迎大家有好嘢介紹畀我。」



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